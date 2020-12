Dennis Schröder explique pourquoi Sam Presti est un super GM

Sam Presti est considéré comme un crack aux yeux des analystes ou des fans de basket. L’un des meilleurs de la ligue. Parce qu’à chaque négociation, chaque transfert, il parvient à récupérer des assets qui pourraient (notons tout de même l’aspect hypothétique…) ramener sa franchise au premier plan dans le futur. Mais le GM est aussi l’un des meilleurs dirigeants de la ligue aux yeux des joueurs pour une toute autre raison, comme l’explique Dennis Schröder.

« La saison dernière, il y avait des discussions autour d’un échange aux Clippers et aux Lakers. Il est venu me voir pour me demander si je voulais aller là-bas. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Normalement, vous êtes juste tradé. »