L'inquiétude était immense pour Derrick Jones Jr. Lors de la défaite du Miami Heat face aux Indiana Pacers (92-109), l'ailier a été victime d'un gros choc. Sur un écran posé par le joueur des Pacers Goga Bitadze, le vainqueur du concours de dunks du All-Star week-end s'est écroulé après un mauvais contact. Il n'y a eu aucun mauvais geste de la part du Géorgien. Mais le choc a été tout simplement trop brutal. Au sol, Jones a immédiatement tenu sa nuque en restant pendant de longues minutes sur le ventre. Ensuite, il a été évacué sur une civière pour subir des examens médicaux. Et heureusement, les nouvelles sont rassurantes. Jones Jr ne souffre finalement "que" d'une entorse cervicale.

"Il bouge déjà mieux. Il a été touché au niveau des épaules et de la nuque. C'est un peu plus grave qu'une simple douleur", a résumé le coach du Heat Erik Spoelstra.

Derrick Jones Jr a déniché un contrat grâce au Slam Dunk Contest

Ce samedi, Derrick Jones Jr va passer des examens complémentaires. Logiquement, on peut d'ores et déjà assurer qu'il va rater plusieurs semaines de compétition. Son absence lors du premier tour des Playoffs à l'Est contre les Pacers semble certaine. Mais on a déjà hâte de le voir réaliser de telles actions pour son retour...