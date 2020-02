Slam Dunk Contest 2020 : un final sous fond de polémique

On attendait du mieux par rapport aux dernières éditions, la plupart assez décevantes. Avec un casting composé de Dwight Howard, Pat Connaughton, Derrick Jones Jr et Aaron Gordon, on était pourtant loin, sur le papier, d'une revanche entre le joueur du Magic et le local Zach LaVine. Un duo auquel on aurait pu rajouter Giannis et Zion. Mais les deux ont fait monter la sauce pour finalement rester loin du concours. Qu'importe, ce Slam Dunk Contest 2020 a finalement été un grand cru. Du moins dans la qualité des dunks proposés, et dans le suspense. Difficile de départager deux des meilleurs dunkeurs du monde, à savoir Gordon et Jones Jr. Ils ont même emmené ce Slam Dunk Contest au bout de la nuit, enchaînant les 50.

C'est là que la polémique entre en scène. Voyant la spectacle proposé, le jury, au bout de la deuxième prolongation, décide alors de se mettre d'accord pour rendre une nouvelle égalité parfaite. Mais quelqu'un n'a pas suivi les consignes pour priver Aaron Gordon d'un premier sacre au SDC.

"Nous pensions qu'il y aurait une égalité. C'était une égalité ! Mais quelqu'un ne l'a pas fait, je ne sais pas qui c'est", a admis Common.

Derrick Jones Jr vient de récolter un 48 avant qu'Aaron Gordon ne s'élance au-dessus de Tacko Fall et ses 2,28m. Common et Candace Parker distribuent chacun un 10. Chadwick Boseman, Scottie Pippen et Dwyane Wade un 9. Cela donne 47 et donc l'ailier du Heat vainqueur. Évidemment, quand Common parle d'un "traître", tous les regards sont braqués sur Wade qui avait là l'occasion de faire remporter ce Slam Dunk Contest par quelqu'un de la maison Heat, et accessoirement un ancien coéquipier.

Plutôt dégoûté par cette décision, Aaron Gordon a annoncé dans la foulée qu'il ne ferait plus jamais le concours.

"J'ai fait quatre 50 de suite, cinq 50 de suite. C'était terminé. Mais je ne sais pas. Qui dirige le show ? J'ai la sensation que j'aurais dû avoir deux trophées"

Vraiment dommage alors que cette version 2020 faisait assurément partie des toutes meilleures.