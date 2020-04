Devin Booker affichait une vraie assurance au début du Tournoi NBA 2K entre joueurs dimanche dernier. L'arrière des Phoenix Suns savait sans doute qu'il avait une jolie longueur d'avance sur ses camarades en termes de niveau. Booker a remporté la compétition, samedi, en dominant en finale son partenaire en Arizona Deandre Ayton. Après avoir écarté Montrezl Harrell en demi-finale, l'ancien joueur de Kentucky a disposé du Bahaméen grâce à deux victoires coup sur coup avec les Houston Rockets contre les Los Angeles Lakers, puis avec les Denver Nuggets contre les Milwaukee Bucks.

Grâce à la victoire de Devin Booker, invaincu en 6 matches, 100 000 dollars vont donc être versés à l'action contre la faim en période de lutte contre le coronavirus en Arizona.

"Cette victoire fait du bien, il y avait du niveau dans ce tournoi. Je l'ai dit dès le début que ça se jouerait entre Deandre et moi pour la victoire et ça s'est bien fini comme ça. C'était pour la bonne cause donc je suis très heureux", s'est félicité l'homme aux 70 points dans un match NBA.

Pour se qualifier en finale, Deandre Ayton a lui dû en découdre avec Patrick Beverley et a effacé le joueur des Clippers avec... Phoenix. Après l'avoir vu sans surprise très intense lors du premier tour, on a récupéré un Pat Bev en mode rageux et prêt à se déconnecter immédiatement après sa victoire malgré la diffusion de l'événement par ESPN...