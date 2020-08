Devin Booker fait la pluie et le beau temps aux Suns

Dans une forme exceptionnelle, l’arrière Devin Booker brille et permet aux Phoenix Suns de croire à une qualification en Playoffs.

Dans cette bulle à Disney, une seule équipe affiche un bilan parfait (6-0) : les Phoenix Suns. Il s’agit tout de même d’une sacrée surprise ! Dans la course aux Playoffs à l’Ouest, la franchise de l’Arizona arrivait à Orlando avec le plus mauvais bilan. Désormais, elle occupe la 10e place à seulement 1 victoire des Memphis Grizzlies, 8es.

Si le coach Monty Williams mérite des compliments pour son travail à la tête de cette jeune équipe, un homme brille particulièrement : Devin Booker. Sur un nuage depuis la reprise, l’arrière multiplie les performances de qualité. Encore cette nuit, il a été essentiel pour dominer l’Oklahoma City Thunder (128-101).

Devin Booker joue avec le sourire

Lancé dans une véritable mission, Booker rêve de découvrir, pour la première fois de sa carrière, les Playoffs. Pour atteindre cet objectif, il enchaîne les grosses prestations. Même aidé par une équipe d’OKC décimé, il a tout de même compilé 35 points en 29 minutes lors de ce succès. Pas forcément dans un grand jour à longue distance - malgré un panier fou depuis le logo -, il a su adapter son jeu en punissant ses adversaires à mi-distance ou en pénétration. En confiance, le talent de 23 ans s’amuse et régale.

"C’est amusant ! Nous jouons en ce moment un très bon basket. Nous nous éclatons ensemble sur et en dehors du parquet. Avec cette bulle, nous sommes donc encore plus proches. Nous apprenons les uns des autres", a apprécié Devin Booker face à la presse.

Devin Booker, « Be Legendary » une mission dans la peau

Auparavant soliste dans une équipe très faible, Booker démontre désormais ses qualités de leader. Déjà au début de la saison, il s’épanouissait réellement comme patron d’une franchise qui commençait à gagner. Et sur cette série, il a réussi à être décisif individuellement, tout en montrant la voie à un collectif en forme.

Des records qui tombent, mais…

Avec ses performances, Devin Booker parvient aussi à écrire l’histoire de Phoenix. La nuit dernière, il a réalisé son 15ème match de la saison à plus de 35 points. Ainsi, il a égalé… son propre record de franchise. Le tout en "seulement" 68 matches. Et il reste encore deux rencontres de saison régulière pour faire mieux. Mais surtout, il est devenu le joueur de l’histoire des Suns avec le plus de matches à au moins 35 points : 90. Il se trouve à égalité avec Walter Davis. Devant Amar’e Stoudemire. "Amusé" par ces records, Booker n’a pas vraiment l’air d’y porter un grand intérêt. En effet, le jeune homme n’a qu’un seul objectif en tête : tout donner pour les Playoffs.

"Donc, on gère la situation un match après l’autre. Il s’agit de notre mentalité depuis notre arrivée ici. On va continuer comme ça. On se trouve dans un environnement compétitif. Du coup, on doit essayer de maintenir cet état d’esprit. Il va falloir continuer et finir fort", a ainsi réclamé Devin Booker.

Il reste deux matches aux Suns. Contre des Philadelphia Sixers décimés et les Dallas Mavericks, qui pourraient reposer leurs cadres en vue des Playoffs. L’équipe surprise de cette bulle a donc un vrai espoir d’arracher au moins un "play-in". Et avec la forme du moment de Devin Booker, aucune franchise n’a envie de croiser la route de Phoenix…