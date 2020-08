Toujours dans la course aux Playoffs, les Phoenix Suns ont obtenu un succès précieux contre les Dallas Mavericks (117-115) cette nuit. Comme souvent, la franchise de l'Arizona a pu compter sur un excellent Devin Booker. Sans être dans un grand soir (10/20 aux tirs), l'arrière a tout de même été productif. Au total, il a ainsi compilé 30 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Depuis sa sélection lors de la Draft NBA au #13 pick en 2015, le natif du Michigan multiplie les cartons sous les couleurs des Suns. Ainsi, le jeune talent de 23 ans vient de réaliser son 87ème match à plus de 30 points en NBA. Il s'agit tout simplement du 2ème meilleur total de l'histoire de Phoenix, devant un certain Amar’e Stoudemire !

Quand Devin Booker se voyait déjà plus beau que Michael Jordan

Une belle performance pour Booker, puisque l'ex-intérieur avait eu besoin de 8 années pour atteindre la marque de 86 rencontres. De son côté, il l'a donc battu en moins de 5 saisons. Désormais, le #1 des Suns va bien évidemment viser la première place. Et elle ne se trouve pas si loin ! Le détenteur du record se nomme Walter Davis. Avec 90 matches à plus de 30 points avec Phoenix (en 11 saisons), Davis voit la menace Booker se rapprocher sérieusement. Avec un peu de réussite, Devin Booker pourrait même le battre dès cette bulle à Disney.