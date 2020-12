Donovan Mitchell lassé par les défaites au premier tour des Playoffs…

Le Utah Jazz a pris une décision forte mais évidente sur cette intersaison : la prolongation de Donovan Mitchell. Le jeune talent a touché le jackpot avec un contrat de 190 millions de dollars sur 5 ans. Et désormais, il va devoir bien évidemment assumer un tel deal.

Forcément attendu au tournant, l'arrière va devoir porter son équipe, notamment en Playoffs. Et dans sa carrière, Mitchell n'a jamais franchi le cap des demi-finales de la Conférence Ouest. Pire encore, il vient de vivre deux éliminations successives au premier tour.

L'échec l'an dernier face aux Denver Nuggets (3-4) malgré une large avance (3-1) dans cette série a d'ailleurs laissé des traces. En leader, le natif d'Elmsford a ainsi affiché son envie de progresser en Playoffs.

"Nous devons avoir des standards plus élevés. Tout le monde le sait, nous avons gâché un avantage de 3-1. Nous avons perdu au premier tour des Playoffs, et nous n'avons pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour des départs au ralenti.

Ce n'est pas possible de se reposer sur ses lauriers quand tu as l'avantage. Nous devons commencer à nous concentrer encore plus sur les détails. Ce n'est plus possible d'avoir ce genre de défaillance...

Il n'y a aucun chemin facile. Nous devons être prêts car ce n'est plus possible de perdre au premier tour", a lancé Donovan Mitchell pour le Deseret News.