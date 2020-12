Rudy Gobert, ses confidences sur son avenir au Jazz

En fin de contrat en 2021, Rudy Gobert peut prétendre à une prolongation de son contrat avec le Utah Jazz. Mais pour l'instant, le Français n'a pas paraphé un nouveau bail. En effet, la franchise de Salt Lake City a donné la priorité à la prolongation du meneur Donovan Mitchell.

Et bien évidemment, de nombreuses équipes surveillent désormais la stratégie adoptée par le Jazz avec le Tricolore. Vont-ils le prolonger maintenant ou attendre la prochaine intersaison ? Vont-ils chercher à l'échanger ? Il y a des doutes après la brouille entre l'intérieur et Mitchell l'an dernier. Même si ce problème semble réglé.

En tout cas, de son côté, Gobert refuse de perdre sa concentration par rapport à sa situation contractuelle.

"Mon objectif reste de gagner un titre ici. Je suis totalement concentré sur la saison à venir, et je suis impatient. Par rapport aux discussions pour une prolongation, j'ai un agent pour ça. De cette manière, je peux me concentrer sur le basket. Et je le laisse s'occuper de tout ça", a confié Rudy Gobert à ESPN.