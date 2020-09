Comme nous vous l'indiquions mercredi, Donovan Mitchell va logiquement toucher le jackpot sur cette intersaison. Auteur de grandes performances malgré l'élimination du Utah Jazz au premier tour des Playoffs contre les Denver Nuggets, le meneur va signer une extension au montant maximum pour un joueur sous contrat rookie. On parle donc d'un contrat à 170 millions de dollars sur 5 ans. Très clairement, la franchise de Salt Lake City va ainsi miser sur le talent de 23 ans pour être le patron sur les années à venir. Et depuis cette annonce, une question se pose : quid de Rudy Gobert ? Il y a encore quelques mois, cette question n'existait pas. Ce duo était amené à collaborer ensemble pour permettre au Jazz de lutter pour le titre. Mais en mars dernier, la relation entre les deux hommes s'est sérieusement détériorée.

En effet, après le test positif des deux joueurs au Covid-19, Mitchell en a beaucoup voulu à Gobert, jugé trop imprudent par rapport à ce virus. Malgré les excuses du Français, il se disait que ce lien entre eux était impossible à réparer. Des rumeurs ont même évoqué un possible trade à venir de l'intérieur tricolore. Mais actuellement, il ne s'agit absolument pas de la tendance ! En effet, d'après les informations du journaliste de Sports Illustrated Chris Mannix, Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont beaucoup discuté. L'ambiance a été "bonne" entre eux depuis l'arrivée dans la bulle et leur amitié serait de retour. Si cette nouvelle se confirme, il s'agit bien évidemment d'une excellente chose pour le Jazz. Et dans ces conditions, Mitchell pourrait ne pas être le seul à toucher le jackpot cet été en vue d'une prolongation...