Rudy Gobert ciblé par les Mavs pour former un Big Three européen !

Soucieux de récupérer une troisième star, les Dallas Mavericks ont un intérêt pour l'intérieur du Utah Jazz Rudy Gobert via un trade.

Rudy Gobert se retrouve mentionné dans de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. Éligible à une extension de son contrat sur cette intersaison, l'intérieur du Utah Jazz sera potentiellement agent libre en 2021. Et avec ses derniers mois agités à la suite de son test positif au Covid-19, le Français dispose d'un avenir flou à Salt Lake City.

Ainsi, le pivot a été notamment annoncé dans le viseur des Boston Celtics. Mais de son côté, le Tricolore, plutôt serein par rapport aux bruits de couloir, a clamé son intention de poursuivre son aventure avec le Jazz. Pour autant, il reste un homme très courtisé sur le marché.

D'après les informations du journaliste d'ESPN Zach Lowe, Gobert représente une très sérieuse cible pour les Dallas Mavericks ! Plusieurs dirigeants de la NBA considèrent même la franchise texane comme l'équipe favorite pour le récupérer dans l'hypothèse d'un trade.

Sur le papier, cette nouvelle semble crédible. En effet, on le sait, les Mavs s'activent afin de trouver une troisième star. Le projet de Dallas est de disposer d'un Big Three sur le long terme avec Luka Doncic et Kristaps Porzingis. Avec son profil défensif, Gobert incarnerait un ajout exceptionnel dans l'effectif des Texans.

Cependant, sur le plan financier, l'opération s'annonce tout de même complexe. En vue de sa Free Agency, le natif de Saint-Quentin risque de réclamer un contrat max. Et les Mavs ont déjà beaucoup investi sur Porzingis. Le moment venu, Doncic va également toucher le jackpot. Au niveau de la masse salariale, c'est donc compliqué.

De plus, dans cette hypothèse, il faut donc monter un échange avec le Jazz. Et à l'instant T, Dallas ne devrait pas être en mesure de réaliser la meilleure offre pour Rudy Gobert. Pour le moment, le Jazz a la main sur ce dossier et va devoir trancher sur l'avenir de l'international français.