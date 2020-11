Avec un contrat jusqu'en 2021 avec le Utah Jazz, l'intérieur Rudy Gobert fait logiquement l'objet de quelques rumeurs. Vendredi, l'international français a été ainsi annoncé dans le viseur des Boston Celtics. Une possibilité intéressante, mais tout de même difficilement réalisable.

Sur le papier, on comprend bien évidemment un éventuel intérêt des Celtics pour l'un des meilleurs défenseurs de la NBA. Du côté du Jazz, il ne devrait pas avoir le moindre doute sur le futur du Tricolore en prenant uniquement en compte l'aspect sportif. Mais on ne sait pas à quel point l’épisode du test positif au Covid-19 du pivot a laissé des traces.

En tout cas, Gobert reste serein. Présent sur le plateau de beIN Sports ce dimanche, le joueur de 28 ans a répondu, calmement, aux rumeurs.

"Je peux répondre, il y a plein de rumeurs. Et encore plus ces derniers mois, il y a pas mal de rumeurs autour de mon nom. Mais j'espère bien que les autres équipes me veulent, je m'inquiéterais si ce n'était pas le cas.

Après, un trade, il ne suffit pas qu'une équipe me cible... Il faut aussi que mon équipe ait envie de m'échanger. Pour moi, je suis très bien à Utah et je compte bien gagner avec le Jazz", a assuré le Français.