Rudy Gobert a mal vécu les critiques incessantes après son test positif…

Premier joueur testé positif au Covid-19, l'intérieur du Utah Jazz Rudy Gobert a vécu une période compliquée à cause des nombreuses critiques contre lui.

Le 11 mars dernier, la NBA a été officiellement arrêtée en raison du test positif au Covid-19 de Rudy Gobert. Même s'il est impossible de savoir comment le Français a contracté ce virus, les critiques se sont abattues sur lui. Pourquoi ? Car l'intérieur du Utah Jazz a été peu prudent par rapport à cette épidémie. La fameuse vidéo où il touche tous les micros des journalistes et s'amuse des mesures sanitaires l'a beaucoup desservi. Cette situation a même affecté sa relation avec son coéquipier Donovan Mitchell. Même si le meneur s'est récemment montré rassurant à ce sujet. Et forcément, l'international tricolore n'a pas vécu sa meilleure période face à de telles critiques...

"Bien évidemment, quand le monde entier te juge, te menace ou t'envoie de la négativité, des trucs comme ça. En tant qu'humain, je dirais que ce n'est pas facile à vivre. Mais en même temps, les gens jugent simplement la perception qu'ils ont de toi. Une perception avec une seule photo, vidéo ou interview, une action. Donc les gens ne te connaissent pas vraiment.

Les gens autour de moi, ils me connaissent. Ils savent qui je suis et c'est l'important. Au final, je ne peux pas contrôler la perception générale à mon sujet. Mais je peux contrôler mes actions, ce que je fais pour mes proches, pour la communauté. Pour mes partenaires sur le parquet, mais aussi en dehors. Ce sont des choses que je peux contrôler et qui sont importantes pour moi", a confié Rudy Gobert pour ESPN.

Merci aux coaches NBA de respecter Rudy Gobert

Avec son attitude nonchalante, Rudy Gobert a déconné par rapport à la gravité de la crise sanitaire. Il a présenté ses excuses pour ça et s'est engagé, notamment financièrement, pour lutter contre cette situation. Méritait-il un tel "shitstorm" aux Etats-Unis ? Bien sûr que non. On espère que le Français pourra redorer son image sur le terrain dans la bulle à Disney.