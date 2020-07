Merci aux coaches NBA de respecter Rudy Gobert

Les derniers mois ont été difficiles pour Rudy Gobert et sa réputation en NBA a pris un coup. Contaminé par le Covid-19 et ciblé par les critiques pour avoir traité la chose avec trop de légèreté avant d'être diagnostiqué, le pivot du Utah Jazz a en plus dû gérer une brouille avec son coéquipier Donovan Mitchell et des rumeurs sur son avenir.

Certains médias ont évoqué le fait que la franchise n'était pas particulièrement prête à miser sur lui sur le très long terme. Que Rudy se rassure, si sa cote est un peu en berne auprès de certaines personnes, les coaches NBA savent très bien ce qu'il vaut.

Dans un sondage anonyme effectué par The Athletic auprès de 23 coaches et assistants de la ligue, Rudy Gobert a pu constater que les techniciens n'avaient pas peur de l'encenser pour sa défense.

Le Français est ainsi le pivot titulaire de la All-Defense First-Team théorique (ce sont les journalistes qui voteront pour le vrai "meilleur cinq") mise sur pied grâce à ces votes, où il est accompagné par Marcus Smart, Ben Simmons, Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo.

Mieux, malgré la nette baisse de régime du Jazz sur le plan défensif, Rudy Gobert arrive en tête du vote pour le meilleur défenseur de l'année, à égalité de points avec le "Greek Freak". L'intérieur tricolore ayant plus de premières places à son actif, c'est bien lui qui soulèverait un troisième trophée de rang en la matière si les coaches avaient voix au chapitre.

Impossible de savoir si les médias bénéficiant du droit de vote en arriveront à la même conclusion, mais c'est en tout cas un signal plutôt positif pour Rudy, dans l'optique d'aller chercher une rarissime troisième couronne consécutive. Depuis la création du trophée lors de la saison 1982-1983, seul Dwight Howard a réussi le Three-Peat, même si le recordman reste Dikembe Mutombo avec quatre titres de meilleur défenseur de la ligue.

Rudy Gobert vient seulement d'avoir 28 ans et rien ne lui interdit de rêver dépasser un jour "Mount Mutombo".

Le classement des meilleurs défenseurs de NBA selon les coachs

1- Rudy Gobert (52 pts)

2- Giannis Antetokounmpo (52 pts)

3- Anthony Davis (44 pts)

4- Kawhi Leonard (28 pts)

5- Patrick Beverley (6 pts)