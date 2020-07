Rudy Gobert et Donovan Mitchell s’associent pour faire taire un raciste !

Entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell, la situation va-t-elle finir par s'arranger ? On le sait, les deux hommes forts du Utah Jazz disposent d'une relation tendue depuis plusieurs mois. En effet, le meneur n'a pas apprécié l'attitude de l'intérieur, qu'il juge responsable à cause de son comportement imprudent, de son test positif au Covid-19. Plusieurs rumeurs évoquaient "un lien impossible à réparer", même si les dernières nouvelles étaient plutôt rassurantes. Mais même dans ce contexte, ils parviennent à s'associer quand la situation l'exige. Sur le réseau social Twitter, un fan du Jazz se disait prêt à boycotter la NBA si l'inscription "Black Lives Matter" était réellement présente sur les parquets lors de la bulle à Disney. Sans détour, Gobert et Mitchell lui ont répondu...

"Si tu penses que les vies des noirs ne comptent pas, tu ne devrais peut-être pas nous regarder dès le départ", a lancé Rudy Gobert.

"Bye", s'est lui contenté Donovan Mitchell.

If you don’t think that Black Lives Matter then maybe you shouldn’t watch us in the first place... https://t.co/ZnsA6afuKI — Rudy Gobert (@rudygobert27) July 1, 2020

« Des commentaires horribles et intolérables contre Donovan Mitchell »

Face au racisme, le Jazz affiche un front uni. Et le supporter en question, face aux réponses des deux stars, a d'ailleurs supprimé son message. Ensemble, Rudy Gobert et Donovan Mitchell l'ont remis à sa place. Avant de faire définitivement la paix et de briller à Orlando pour cette fin de saison ?