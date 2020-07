Tout s'arrange pour Rudy Gobert et il était temps. Honnêtement, on se sentait un peu mal pour lui au vu de son actualité des derniers mois. La grosse boulette avec les micros, le test positif au Covid-19, le lynchage médiatique, la brouille avec Donovan Mitchell, les rumeurs qui disaient que le Jazz n'était pas sûr de vouloir miser sur lui... Bref, le printemps a été clairement pourri pour le pivot des Bleus. Depuis quelques jours, le ciel s'éclaircit.

Cette semaine, les coaches NBA lui ont témoigné un énorme respect en votant pour lui - à titre officieux, puisque ce sont les médias qui votent, et anonyme - comme meilleur défenseur de la saison 2019-2020. Et voilà maintenant que Donovan Mitchell parle enfin positivement de sa relation avec Rudy, qui avait lui-même reconnu que la situation entre son arrière et lui était compliquée.

Merci aux coaches NBA de respecter Rudy Gobert

"A l'heure actuelle, ça va entre nous. On va aller à Orlando ensemble, prêts à jouer. Ce qui craignait, c'est que ça monopolisait l'attention par rapport aux autres gars de l'équipe et sur ce que l'on essayait de faire.

On va vraiment se concentrer sur le fait d'être soudés en tant qu'équipe. Rudy et moi avons eu le Covid-19 et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui nous sommes prêts à jouer", a expliqué Mitchell sur ESPN.

Avec Bojan Bogdanovic sur le flanc, Joe Ingles toujours pas sûr de faire la saison et une situation générale un peu anxiogène, le Jazz n'avait clairement pas besoin que ses deux meilleurs joueurs entrent dans la bulle d'Orlando en mode guerre froide.

Ce n'est pas encore l'éclate totale et de la "bro for life" attitude, mais le progrès est notable. Rappelons quand même que des médias évoquaient la possibilité que la relation entre Rudy Gobert et Donovan Mitchell soit irréparable. Adrian Wojnarowski et quelques autres, en utilisant des termes clairement accablants pour Rudy, ont contribué à ce que l'entente ne soit plus du tout cordiale.

Quin Snyder et la direction du Jazz doivent respirer un peu mieux maintenant que les deux hommes capables de rendre la campagne de playoffs d'Utah intéressante dialoguent à nouveau.