Rudy Gobert ou Donovan Mitchell ? Le Jazz donne sa position

Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont tous les deux contracté le coronavirus. On ne sait pas lequel des deux a transmis la maladie à l’autre. On le saura jamais, et peu importe. Par contre, la presse US n’a cessé de mettre en lumière les agissements du pivot français avant l’annonce de son contrôle positif. Adrian Wojnarowski a pointé du doigt le fait que Gobert n’aurait pas « respecté les précautions nécessaires » tandis que Shams Charania a mis en avant les rapports très froids entre les deux stars du Jazz. Et, en plus de tout ça, les vidéos de la (mauvaise) blague du pivot All-Star ont fait le tour de la toile après qu’il ait été contrôlé positif au COVID-19. On le voit toucher les micros des journalistes par « solidarité » (sic) avec eux.

Rudy Gobert a fait des erreurs, c’est évident. Mais l’impact médiatique autour de cette situation était exagéré. Christian Wood, qui a joué en étant fiévreux ( !) n’a pas subi le même traitement. Et les journalistes américains ont mis du temps à préciser dans leurs articles qu’on ne savait pas qui de Gobert ou Mitchell avait transmis le virus à l’autre. Quant au manque de précautions dans les vestiaires… même en multipliant les gestes barrières, ces gars-là se fréquentent tous les jours et leurs casiers sont l’un à côté de l’autre. Le risque zéro n’existe pas dans ces cas-là.

Toujours est-il que Donovan Mitchell, qui reconnaît avoir été influencé par tout ce qui traînait sur le net à ce moment-là, en a voulu à son coéquipier. Et il lui en veut toujours. Charania, comme pour mettre de l’eau sur le feu, a même parlé de réparation irréparable. Et ce alors même que le sujet est encore chaud et sans que les deux hommes aient pu se parler, confinement oblige. L’affaire a alors pris une autre proportion au point de faire naître des rumeurs de transfert.

The Athletic temporise. La franchise d’Utah n’aurait absolument pas l’intention de se séparer de l’une de ses deux stars. Ni Donovan Mitchell, le meilleur scoreur de l’équipe, ni Rudy Gobert, le point d’ancrage de la défense. Les deux jeunes stars trouveront sans doute une solution pour régler leur différend. Ils ont même déjà commencé à le faire en se parlant au téléphone. Ce n’est qu’une question de temps.