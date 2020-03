On avait eu des nouvelles de Rudy Gobert grâce à Bouna N'Diaye sur son live Instagram jeudi. Elles étaient déjà bonnes, puisque le Français, testé positif au coronavirus, avait confié se sentir "de mieux en mieux" et avoir retrouvé le gout à défaut de l'odorat. Les infos sont encore meilleures ce vendredi. Selon The Athletic, Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell sont tous les deux guéris et n'ont plus de trace du Covid-19 dans leur organisme.

Rudy Gobert avait pris une shitstorm invraisemblable lorsque la nouvelle de sa contamination était tombée. Finalement, la manière dont il a assumé sa négligence et a servi d'exemple dans la lutte contre la propagation redorera, espérons-le, son blason.

Donovan Mitchell avait confié en avoir voulu à son camarade et on espère pour tout le monde que les choses vont rentrer dans l'ordre désormais. L'arrière du Jazz n'a pas caché sa satisfaction sur Twitter.

Jeudi, c'est Christian Wood, le joueur des Detroit Pistons, qui s'était définitivement débarrassé du coronavirus.

"Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours, je m’essoufflais plus vite qu’avant. Au ping-pong par exemple, ou avec des choses que je fais très facilement d’habitude. Maintenant, j’essaie de dormir entre 8 et 10 heures par nuit et je reprends mon rythme petit à petit. Je n’ai toujours pas retrouvé l’odorat, mais le goût revient petit à petit", avait expliqué Rudy Gobert jeudi via son agent.