Décidément, les derniers mois du Utah Jazz sont placés sous le signe du vaudou et de la malédiction. Après avoir été au coeur de la suspension de la saison, avoir eu ses deux stars contaminées par le COVID-19, et dû gérer l'embrouille entre ces deux mêmes stars, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, la franchise de Salt Lake City vient de prendre un coup derrière la tête. Si la saison reprend, ce qui n'est pas encore sûr, le Jazz devra se passer de l'un de ses joueurs les plus importants : Bojan Bogdanovic.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Croate va se faire opérer pour soigner une blessure au poignet qui l'éloignera des parquets jusqu'à la reprise de la saison 2020-2021. Bogdanovic n'est pas un élément anodin dans le roster de Quin Snyder. L'ancien joueur d'Indiana tourne à 20 points par match et est l'un des joueurs les plus réguliers et expérimentés du groupe.

Utah Jazz F Bojan Bogdanovic is undergoing season-ending surgery on his right wrist, sources tell ESPN. Full recovery expected for start of 2020-21 season. He's averaged 20 points per game for Jazz, fourth-seed in West. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2020

En NBA, seul Khris Middleton, l'ailier All-Star des Bucks, peut se vanter de tourner aussi à 20 points de moyenne à au moins 40% à 3 points et 90% sur la ligne des lancers.

Les ambitions du Jazz viennent forcément de prendre du plomb dans l'aile. Utah a néanmoins la chance de pouvoir compter sur un autre basketteur expérimenté et roublards pour prendre sa suite en la personne de Joe Ingles.

En attendant, avec tout ce qui s'est passé depuis deux mois, le Jazz doit être l'une des rares franchises à vouloir que cette saison 2019-2020 ne reprenne pas...