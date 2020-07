Donovan Mitchell, ses mots positifs sur sa connexion avec Rudy Gobert

Dans cette bulle à Disney, le Utah Jazz était attendu au tournant. Pas forcément par rapport aux chances de cette franchise dans la course au titre. Mais plutôt par rapport à la relation entre Donovan Mitchell et Rudy Gobert. On le sait, les deux hommes ont connu de grosses tensions. En effet, le meneur était remonté contre l'intérieur au moment du test positif au Covid-19 des deux joueurs. Depuis, l'Américain avait déjà calmé le jeu dans les médias. Mais une réponse était également attendue sur les terrains. Et pour l'instant, lors des matches d'entraînement, cette histoire semble bel et bien oubliée. Encore mieux, Mitchell a beaucoup cherché (et trouvé) Gobert face aux Brooklyn Nets (112-107). Le résultat ? De belles actions et 20 points pour le Tricolore.

"Notre connexion ? Il faut simplement être patient. Je dois être en mesure de le trouver et lui de terminer quand il a le ballon. Je pense que c'est le plus important. Mais il n'y a pas de changement drastique entre nous.

Je pense que nous avons tous les deux réalisé un gros boulot pour rendre celui de l'autre plus facile. Nous avons le bon état esprit pour réussir à faire ce que nous faisons", a apprécié Donovan Mitchell devant les médias.

Rudy Gobert et Donovan Mitchell s’associent pour faire taire un raciste !

Pour le Jazz, il s'agit bien évidemment d'une bonne nouvelle pour cette fin de saison. Car la bonne entente de ce duo sera essentielle pour réaliser un joli parcours en Playoffs. Et surtout, si cette tendance se confirme, cela peut aussi indiquer que Donovan Mitchell et Rudy Gobert peuvent continuer de cohabiter sur le long terme à Utah.