Donovan Mitchell rassure son monde : « Je me sens bien »

Après Rudy Gobert et avant Christian Wood, Donovan Mitchell a été le deuxième joueur testé positif au coronavirus en NBA. Jusqu'à maintenant, le meneur de jeu du Utah Jazz avait été assez discret médiatiquement, à l'exception d'une publication sur Instagram. Mais dans une vidéo publiée par la Ligue sur les réseaux sociaux, le joueur All-Star a tenu à rassurer son monde concernant son état de santé.

"Salut tout le monde, vous allez bien ? C'est Donovan Mitchell. Je voulais juste vous remercier tous pour votre soutien continu. Cela représente beaucoup pour moi. Je me sens bien. Les choses se passent bien. Je prends juste les bonnes précautions, comme les autoritaires sanitaires me l'ont demandé. Je dois rester en isolement. Donc je suis seul ici, je joue aux jeux-vidéos toute la journée. Je suis impatient de revenir sur les parquets devant les meilleurs fans du monde. Je dois dire que ça me manque beaucoup de jouer devant vous, on se revoit très vite", a ainsi lancé Donovan Mitchell pour le compte de la NBA.

Tout comme Gobert et Wood, Donovan Mitchell va bien malgré ce virus. Il doit simplement trouver le temps un peu long en attendant la fin de cette période d'isolement.