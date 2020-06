On attendait des nouvelles concernant la Draft et la Free Agency. Les différents insiders viennent de dévoiler ces dates forcément inédites.

Avec cette crise et un arrêt forcé de presque cinq mois, c'est toute la NBA que l'on connaissait qui va être modifiée. Du moins de manière éphémère puisque la ligue compte bien revenir à son calendrier initial dès la saison 2021/22. Avec une reprise le 30 juillet et un potentiel Game 7 des Finals le 13 octobre, il était évident que tout s'enchaînerait très vite. Surtout si la saison 2020/21 doit débuter fin décembre-début janvier. Premières informations concernant la Draft et la Free Agency.

Adrian Wojnarowski annonce que la Draft se tiendra le 16 octobre prochain, et non le 15 comme les dernières rumeurs l'indiquaient. Les jeunes joueurs auront jusqu'au 17 août pour s'inscrire et pourront retirer leur nom au plus tard le 6 octobre. Deux jours plus tard, donc le 18 octobre, place à l'ouverture de la Free Agency (18h à New York, minuit en France). Comme chaque année, une période de moratorium sera incluse, jusqu'au 23 octobre.

Source: NBA Draft will be on October 16, with early entry deadline on August 17. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2020

Source: Free agency opens on October 18 still, with moratorium period on deals October 19-23. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2020

De son côté, Shams Sharania indique qu'il y aura bel et bien une mini free-agency avant la reprise en Floride. Chaque équipe aura une semaine, du 23 juin au 30 juin, pour peaufiner son effectif. On devrait donc avoir quelques mouvements à partir de mardi ! Pour rappel, les joueurs intégreront la bulle entre le 7 et le 9 juillet.