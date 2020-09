Paul Pierce a fait beaucoup parler de lui. Désormais consultant pour ESPN, l'ancien joueur des Boston Celtics a estimé que la jeune génération avait trop peur de LeBron James. Et surtout, il a insisté sur le fait que sa génération n'avait pas eu peur de l'ailier des Los Angeles Lakers. Par le passé, les deux hommes ont eu plusieurs brouilles. Et il ne s'agit pas d'un secret que The Truth n'apprécie pas le King. Et à force de dénigrer - encore et encore - James, Pierce commence à agacer. Sur les réseaux sociaux, il a été ainsi particulièrement critiqué par les internautes. Et l'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green a décidé de se joindre au mouvement.

"Mec, il faut que tu profites de ta retraite... On a compris que tu avais encore peur de LeBron... donc tais-toi maintenant ! Nous l'avons très bien compris", a lancé Draymond Green sur le réseau social Instagram.

LeBron James, le roi est bien vivant vive le roi !

Comme toujours, Draymond Green n'a pas sa langue dans sa poche. De son côté, LeBron James n'a pas directement répondu à Paul Pierce. Mais dans la foulée de cette sortie, le vétéran de 35 ans a sorti une copie monstrueuse pour qualifier son équipe en Finales NBA.