Draymond Green drague Devin Booker… et risque une sanction ?

Les Golden State Warriors n’étant pas invités dans la bulle, Draymond Green s’est reconverti en consultant TV le temps d’un été. Et c’est sur le plateau de TNT que l’ailier All-Star a donné son avis sur Devin Booker.

« C’est super de voir Booker bien jouer et de voir Phoenix gagner mais sortez mon gars de cette équipe ! Ce n’est pas bon pour lui, ce n’est pas bon pour sa carrière. Il faut le sortir de Phoenix. J’ai besoin qu’il joue quelque part où ça joue vraiment bien au basket tous les soirs et où il peut gagner des matches. »

Ernie Johnson lui a alors demandé si sa déclaration était du « tampering », ce à quoi Dray a répondu « peut-être ».

well this just happened pic.twitter.com/ZeVyNp8Blw

— Rob Perez (@WorldWideWob) August 7, 2020