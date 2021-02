En faisant venir James Harden, les Nets ont misé sur un trio tout feu tout flamme capable de battre n'importe quelle défense. Ce Big Three avec Kevin Durant et Kyrie Irving n'a offensivement pas d'équivalent dans la ligue. Et peut-être même dans l'histoire. Mais dans ce trade, Brooklyn a perdu de nombreux précieux compléments. Comme Caris LeVert et Jarrett Allen. Spencer Dimwiddie a été sauvé mais il est de toute manière out pour l'intégralité de la saison.

Depuis, les Nets soufflent le chaud et le froid. Et c'est vraiment le cas de le dire. Ils possèdent la meilleure attaque NBA, mais également la pire défense. Dans la conférence Est, en saison régulière, ça suffit pour rester dans le haut du tableau. En playoffs, la donne sera différente. Surtout si la défense est toujours aussi perméable.

Durant et Irving sans Harden, c'est mieux

C'est évidemment le gros point noir de cette escouade. ESPN a d'ailleurs révélé une statistique peu flatteuse au sujet des Nets, et plus particulièrement des trois compères. Ensemble, ils n'ont inscrit que 4 points de plus que leurs adversaires. En 155 minutes. Ce n'est qu'un échantillon et il faudra attendre pour se faire une véritable opinion. C'est plutôt la comparaison avec le duo Durant-Irving qui interpelle.

Avant que la star des Rockets ne débarque, Kyrie et KD avaient joué 187 minutes ensemble. Pour un plus/minus de +72. C'est beaucoup mieux. Encore une fois, c'est la défense du trio qui pose problème ici. Et tant que ça ne changera, Brooklyn ne pourra pas réellement avoir de chances de remporter le titre dès cette saison.

