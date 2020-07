Dwight Howard désigne le joueur qu’il « a envie d’étouffer » !

Dwight Howard n'est pas réputé comme le joueur le plus dur de la NBA. A l'inverse, ses détracteurs et Kobe Bryant ont souvent pointé du doigt son "côté soft". Cependant, l'intérieur des Los Angeles Lakers a tout de même redoré son blason. En effet, sur cette saison, il a retrouvé un bon niveau. Et à l'intérieur, l'ancien du Orlando Magic impose, à nouveau, le respect par ses qualités défensives. Face à l'évolution de la Ligue, Howard n'a pas caché son agacement par rapport au flopping. Dans ce domaine, une jeune star de la NBA se retrouve visiblement dans le viseur du vétéran de 34 ans.

"Joel Embiid te donne vraiment envie de l'étouffer car il simule tellement sur un terrain", a lancé Dwight Howard lors d'un live sur le réseau social Instagram.

Dwight Howard, les Lakers croisent les doigts et ne veulent que lui…

Avant tout, il y a un petit contentieux entre les deux hommes. Quand Howard était encore aux Charlotte Hornets, l'intérieur des Philadelphia Sixers s'était moqué de sa défense face à lui. Depuis, le pivot des Lakers n'a peut-être pas digéré. Pour le reste, le Camerounais a parfois la tendance à rajouter sur les contacts. Mais il s'agit aussi d'un moyen de provoquer des fautes, et aussi de se protéger physiquement. En tout cas, on regrette que Dwight Howard et Joel Embiid ne soient pas présents dans la même Conférence en vue des Playoffs...