Dwight Howard a côtoyé Kobe Bryant. Et leur association a fait des étincelles. Mais pas celles espérées. Les deux hommes avaient du mal à cohabiter et le pivot a finalement bougé vers les Houston Rockets un an seulement après son arrivée aux Los Angeles Lakers. Le « Black Mamba », toujours sérieux, reprochait à son coéquipier de prendre les choses trop à la légère. D12 n’a pas forcément changé depuis mais il est plus compétitif que jamais. Et de retour chez les mauves et ors. Avec un autre état d’esprit. Une mentalité qui rappelle justement celle du « Black Mamba ». Howard l’a plus ou moins paraphrasé quand des journalistes lui ont demandé comment il voyait les choses avant le Game 6 contre les Denver Nuggets.

« C’est simple. Le boulot n’est pas terminé », confie Dwight Howard. « Ils [les Nuggets] vont tout donner. Ils ne vont pas laisser tomber. C’est une équipe très bien coachée. On sait ça. On se rapproche de notre rêve mais on ne va pas baisser le pied. »

C’est une phrase un peu toute faite, le discours habituel. Mais elle reflète quand même la concentration des Lakers et de Dwight Howard. Ils ne pensent qu’à une seule chose : le titre. Mais en se concentrant d’abord sur les Nuggets – qui ont déjà remonté deux 3-1 de suite. Une victoire ce soir offrirait à Los Angeles une qualification pour ses premières finales depuis 2010 et un certain… Kobe Bryant.

Trashtalk, rebonds et dunks : pourquoi Dwight Howard fait aussi gagner les Lakers