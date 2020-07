Dwight Howard est anti-vaccins et ça risque d’être un problème

Après avoir remis en cause l'utilisation des masques, Dwight Howard vient d'expliquer qu'il ne croyait pas aux vaccins. Tout va bien...

Si demain un vaccin contre le Covid-19 venait à être mis sur le marché - des milliers de scientifiques à travers le monde sont concentrés sur cette tâche - on peut supposer que la NBA obligerait ses joueurs à y avoir recours. Logique, vu la fréquence théorique de leurs voyages et le nombre de gens différents qu'ils fréquentent au cours d'une saison. Pour Dwight Howard, il risque alors d'y avoir un problème.

Après avoir déjà montré un certain scepticisme pour le port du masque à l'intérieur de la bulle, le pivot des Los Angeles Lakers a expliqué lors d'un live Instagram qu'il ne "croyait pas aux vaccins" et que c'était son "opinion personnelle".

Le mouvement anti-vaccins, souvent lié à des thèses complotistes - vous êtes peut-être déjà tombés sur ces gens qui vous assurent que le vaccin contre le Covid-19 contiendra une nano-puce 5G pour permettre aux puissants de suivre et contrôler vos moindres faits et gestes - a visiblement atteint quelques joueurs comme Howard.

Aucun nouveau cas positif au Covid-19, la bulle fonctionne !

On ne parle pas ici de l'appréhension de parents à injecter des vaccins à leurs enfants en bas âge. Mais d'un joueur NBA qui refuserait d'être protégé contre un virus qui a causé une pandémie et provoqué la mort de plus de 600 000 personnes dans le monde ?

Dwight Howard a 2.7 millions d'abonnés sur Instagram et quelqu'un autour de lui ferait quand même bien de l'inciter à s'éduquer sur certains sujets. Les effets des propos d'une star suivie par des milliers de jeunes peuvent être dévastateurs. Il s'agit d'un problème moins grave en soi, mais lorsque Kyrie Irving avait évoqué la possibilité que la Terre soit plate, des professeurs avaient indiqué que nombre de leurs élèves étaient devenus partisans de cette théorie.

Dwight Howard, qui n'est pas à une bourde près, suit également plusieurs comptes liés à la théorie QAnon, qui prétend qu'une conspiration existe pour miner le terrain à Donald Trump à l'aide de mensonges et de fake news relayés par des médias...