Superbe cérémonie en hommage à Dwyane Wade, son maillot retiré par le Heat

Le numéro 3 de Dwyane Wade a rejoint le plafond de l'American Airlines Arena de Miami lors d'une soirée spéciale organisée par le Heat en l'honneur de son plus grand joueur.

Pendant quinze ans, Dwyane Wade a tout donné pour le Miami Heat. Une franchise qu’il a rejoint en 2003 (cinquième choix), dont il s’est très vite imposé comme le patron et qu’il n’a quasiment jamais quittée à l’exception de deux passages éphémères à Chicago et Cleveland à la fin de sa carrière. Mais il était revenu là où tout avait commencé avant de prendre sa retraite à l’issue de la saison dernière. Hier soir, l’organisation et ses supporteurs ont essayé de rendre la pareille à leur super héros. Au travers d’une très belle cérémonie au cours de laquelle était retiré le numéro 3 du triple-champion NBA.

Tout de noir vêtu, Dwyane Wade a délivré un long discours au centre du parquet. Il a remercié sa famille, Pat Riley, Erik Spoelstra, ses anciens coéquipiers mais aussi tout le public floridien. Tout en concluant par une référence à Kobe Bryant.

« Kobe a dit que le plus important est d’inspirer les autres afin qu’ils excellent dans ce qu’ils font. J’espère que je vous ai inspiré. Merci d’avoir fait de moi une partie de votre héritage. Sachez que vous avez une énorme place dans le mien. »

Wade est le cinquième joueur du Heat à avoir son maillot retiré après Alonzo Mourning (numéro 33), Tim Hardaway (10), Chris Bosh (1) et Michael Jordan (23) bien qu’il n’ait jamais joué à Miami.

La cérémonie en hommage à Dwyane Wade