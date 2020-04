Dwyane Wade est né et il a grandi autour de Chicago. Alors, forcément, il était en admiration devant Michael Jordan. En 2003, 'Flash' poursuivait son rêve et marchait sur les traces de son idole en débarquant en NBA. Cinquième choix de la draft. Forcément, ça se fête. Une grande soirée a été organisée. Une soirée à laquelle MJ a justement voulu s'inviter. Sauf qu'il n'a pas accepté de payer et s'est donc fait recaler par le service de sécurité. D-Wade se souvient :

"J'étais au cœur de la fête quand mon cousin est venu me voir pour me dire que Jordan était là et qu'ils ne le laissaient pas rentrer. J'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Je suis sorti et il y avait Michael Jordan, sur une moto, entouré de 30 gars. J'ai couru vers lui. Comme un gamin en admiration.

Il m'a dit qu'il était juste venu me donner de l'amour et me féliciter d'avoir été drafté. Je ne pouvais pas y croire.

Je l'ai remercié et je lui ait proposé de rentrer. Il a passé l'invitation en me disant qu'il voulait juste me donner de la force. Puis il est reparti sur sa moto", raconte le triple champion NBA.

Forcément un moment très spécial pour Dwyane Wade.