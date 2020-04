Dwyane Wade se souvient quand il a gagné le respect de Kobe Bryant

Tragiquement disparu en janvier dernier, Kobe Bryant représentait une véritable source d'inspiration en NBA. Plusieurs joueurs, au moment d'arriver dans cette Ligue, avaient l'ambition de gagner son respect. Et c'était notamment le cas de Dwyane Wade. A l'occasion d'un live organisé sur le réseau social Instagram, l'ancien membre du Miami Heat s'est souvenu du jour où il s'est senti respecté par le Black Mamba.

"Quand je suis arrivé dans la Ligue, je ne pouvais même pas jeter une pierre dans l'océan. Donc je devais attaquer le cercle. Face à moi, ils reculaient tous vers la peinture (rires). Puis je me souviens d'un match quand on jouait les Lakers de Kobe. Pour la première fois, Kobe m'a défendu sur l'intégralité du terrain.

Car au début, on me laissait avancer jusqu'à la ligne à trois points. On allait même sous les écrans pour me laisser tirer. Mais à un moment, ils ont commencé à me défendre sur tout le parquet car ils ne voulaient pas que je touche la balle.

A ce moment-là, j'ai compris que j'avais gagné le respect de tous (dont Kobe Bryant). Et ce n'était pas pour mon adresse à longue distance, je n'étais pas adroit à trois points, mais ils ne voulaient pas que je touche la balle. Car quand j'avais la gonfle, si je ne marquais pas je créais des opportunités pour mes coéquipiers", a raconté Dwyane Wade.

Et même défendu de cette manière, Dwyane Wade, triple champion NBA, restait un véritable danger pour ses adversaires.