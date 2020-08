Il n'a fallu que quelques jours dans la bulle pour voir le premier résultat retentissant de cette reprise. Avec leur équipe D, les Brooklyn Nets ont réussi l'exploit de taper le leader NBA, les Milwaukee Bucks. C'est la première fois depuis 27 ans que la NBA était témoin d'une telle surprise. Le contexte du match était certes particulier, avec des Bucks qui ont largement fait tourner. Mais il fallait néanmoins le faire. En se donnant corps et âme, cette escouade alliant remplaçants, quarantenaires et anciens de G-League n'a pas laissé passer sa chance, aussi infime était-elle sur le papier.

Les Nets, un exploit jamais vu depuis 27 ans

Si Jacques Vaughn a évoqué la résilience, la flexibilité de son groupe et l'état d'esprit irréprochable, il semble que les Nets n'aient pas seulement très bien utilisé la vidéo pour contrecarrer les plans des Bucks. Dans cette bulle, de nombreuses équipes logent dans le même hôtel. Et utilisent donc les mêmes espaces communs. Comme la piscine par exemple. Et il se trouve que les New-Yorkais et les Rockets s'y sont trouvés au même moment.

Interrogé après la rencontre, Garrett Temple a admis que James Harden et l'ensemble des Texans présents leur avaient donné quelques précieux conseils au sujet de Giannis Antetokounmpo et ses partenaires. On peut penser que les Nets en ont bien pris note, même si malheureusement, Temple ne les a évidemment pas précisés. Pour rappel, les Rockets avaient justement battu ces mêmes Bucks 48 heures avant. Comme quoi, la vie dans la bulle peut avoir bien des avantages sur certains aspects.

Garrett Temple said the Nets saw the Rockets over by the pool yesterday. Told them they had the Bucks and apparently gave them some tips on how to beat the Bucks.

— Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) August 4, 2020