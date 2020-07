Festival de balles perdues, de shootés ratés et gorgette pour McCollum, la séquence WTF du jour

Cette nuit c'était le match de reprise des Indiana Pacers et des Portland TrailBlazers. Et on s'en est bien rendu compte...

Premier match depuis des mois. Premier jumpball, premiers contacts un peu solides, premières séquences de jeu face à des adversaires. Forcément, on manque de repère. Les Pacers et Blazers nous ont offert du bon et du (beaucoup) moins bon cette nuit.

Evidemment, comme nous sommes de mauvais garçons, nous n'allons pas nous intéresser au bon ici. En plus, on en a déjà parlé ce matin dans le CQFR. On ne va pas non plus revenir sur l'ambiance étrange d'un match sans public dans lequel on entend parfaitement ce qui se dit sur le terrain.

Non, là, on voulait se moquer (un peu). Gentiment. Juste pour partager une très belle séquence de bloopers comme on les aime. On aurait d'ailleurs pu mettre le générique de Benny Hill (ref pour vieux assumée), ça aurait été parfait. C'est cadeau, ça dure 50 secondes.

Et en bonus, la très belle gorgette de CJ McCollum qui en rigole encore. Attention aux lombaires quand même CJ...