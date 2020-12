La saison risque d’être cruciale pour Frank Ntilikina aux New York Knicks. Cruciale et compliquée.

Lundi, les Knicks ont annoncé qu’ils avaient exercé leur option sur Kevin Knox (quatrième année) et RJ Barrett (troisième année). Aucune annonce en revanche concernant le Français qui pouvait prétendre à une extension de contrat.

Pas de prolongation donc. Mais pas la moindre discussion à l’approche de la deadline non plus. A en croire Ian Begley, de SNY, les New York Knicks n’ont en effet jamais discuté avec le camp de Frank Ntilikina avant la limite de lundi.

C’est évidemment tout sauf une surprise. Le meneur n’a clairement pas réussi le début de carrière qu’il espérait. Trop souvent cantonné sur le banc, il n’a pu bousculer la hiérarchie. En trois saisons, il n’a tourné qu’à 6 pts, 3,1 pds et 2,2 rbds de moyenne.

Tom Thibodeau croit en Frank Ntilikina, son heure à New York est-elle enfin arrivée ?

Pour leur première saison avec le duo Leon Rose - Tom Thibodeau aux manettes, on voyait mal les Knicks s’engager sur le long terme avec Frank. Surtout qu’Immanuel Quickley semble destiné à avoir pas mal de minutes. Ntilikina sera donc éligible à la restricted free agency l’été prochain.

Et c’est probablement la meilleure décision pour tout le monde. Soit Frank Ntilikina montre des progrès et finit par s’imposer dans le jeu de Tom Thibodeau, et NY pourra matcher les offres des autres équipes. Soit l’association continue de ne pas fonctionner et le Français prend un nouveau départ. Loin de la galère qu’étaient les Knicks pendant ses premières années.

