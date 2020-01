Frank Ntilikina n'a pas eu la chance d'être dans la ligue en même temps que Kobe Bryant et donc de l'affronter. En revanche, le meneur des New York Knicks a eu l'occasion de discuter brièvement avec la légende disparue dimanche, lors d'un camp Nike en 2018, quelques années après que le Black Mamba lui a servi de source d'inspiration principale. Pourtant, comme il l'a confié au New York Post, le Français n'a pas eu de coup de foudre immédiat pour Kobe Bryant.

"C'est drôle parce que'au début, ce n'est pas que je ne l'aimais pas, mais je n'étais pas un grand fan à cause de son attitude. Mais quand tu grandis et que tu en apprends plus sur le jeu, tu réalises des choses. Et tu ne peux plus avoir que du respect pour ce gars. Quand je suis devenu assez grand pour comprendre, je n'ai pas cessé de regardé ses vidéos, son documentaire et tout ce qu'il faisait en dehors du terrain, quel genre de personne c'était... C'était tout simplement un tueur. Kobe Bryant est l'un des meilleurs de tous les temps. Je lui suis reconnaissant pour tout ce que j'ai évoqué, en tant que joueur, mais aussi en tant qu'homme. Kobe Bryant a fait rêver des millions et des millions d'enfants, moi compris, de se retrouver dans cette position. C'est très difficile à vivre".

Le témoignage de Frank Ntilikina ressemble à celui de beaucoup de joueurs de cette génération. Kobe Bryant est et restera un modèle pour toutes celles et ceux qui rêvent d'une carrière professionnelle. C'est ça aussi, être une légende.