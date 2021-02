La déclaration forte de Giannis Antetokounmpo sur le Jazz

Les jours passent et le Utah Jazz ne faiblit pas. La meilleure équipe de la ligue a décroché une dix-septième victoires au cours des dix-huit derniers matches en battant les Milwaukee Bucks hier soir (129-115). Un duel entre deux… candidats au titre ! Même s’il était frustré de perdre, Giannis Antetokounmpo ne pouvait que saluer le niveau de jeu affiché par ses adversaires.

« C’est la meilleure équipe à l’Ouest », ose même le double-MVP.

Le Jazz serait encore plus fort que les Los Angeles Lakers ou les Los Angeles Clippers ? Pour l’instant oui. Mais la réalité des playoffs et celle de la saison régulière sont très différentes. Mais c’est vrai que Rudy Gobert (27 pts, 12 rbds hier soir) et ses coéquipiers pratiquent un basket admirable.

« Ils ont l’air de s’amuser », poursuit Giannis Antetokounmpo. « Et ça a l’air simple. Ils me font penser à notre équipe de l’an dernier. Quand vous arrivez à ce niveau de confiance, vous devenez durs à battre. »

Brad Stevens comparait récemment le Jazz aux San Antonio Spurs de 2014 en raison de leur jeu de passes, tout en mouvement. Une vraie puissance collective. Pour l’instant, la franchise de Salt Lake City figure dans le top-5 à l’efficacité offensive… et défensive ! Tout en étant la plus adroite de la ligue à trois-points. Il faut définitivement la prendre au sérieux.

Le Jazz encore comparé à un ancien champion NBA