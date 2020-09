Les Milwaukee Bucks risquent de connaître de nombreux changements sur cette intersaison. L'élimination, dès le second tour des Playoffs à l'Est contre le Miami Heat (1-4), va avoir des conséquences. Et forcément, on pense à la situation de Giannis Antetokounmpo, potentiellement sur le marché en 2021. De son côté, le Greek Freak a rapidement calmé toutes les rumeurs à son sujet : il ne demandera pas son départ des Bucks sur cette intersaison. Mais l'ailier n'a absolument pas évoqué une éventuelle prolongation. Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, les dirigeants de Milwaukee vont bel et bien lui proposer dès maintenant une extension de son contrat pour le maximum.

Une stratégie logique de la part de la direction de la franchise du Wisconsin. Il faut tout tenter pour verrouiller dès maintenant l'avenir d'Antetokounmpo. Mais le joueur 25 ans va-t-il avoir l'envie de s'engager sur le long terme avec les Bucks ? Il y a un vrai doute à ce sujet... En tout cas, même dans l'hypothèse d'un refus, Milwaukee n'a pas l'intention de paniquer. En effet, malgré le possible risque de le perdre sans la moindre contrepartie dans un an, Giannis Antetokounmpo ne sera pas échangé. Encore une fois, il s'agit d'un choix logique et attendu. Les Bucks doivent faire le maximum pour conserver leur meilleur joueur. Quitte à prendre un risque...