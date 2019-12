Giannis Antetokounmpo encore insatisfait par le niveau des Bucks

En dominant les Chicago Bulls (123-102) cette nuit, les Milwaukee Bucks ont atteint le cap des 30 victoires. La franchise du Wisconsin sera d'ailleurs la seule à atteindre ce total avant la fin de l'année 2019. Et dans l'histoire, Milwaukee a été l'équipe la plus rapide à avoir 30 succès (au niveau de la date) depuis décembre 1980 ! Une belle réussite pour Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers. Mais le Greek Freak ne se contentera pas de ça. Malgré sa satisfaction par rapport à ce bon début de saison, le MVP en titre dispose d'ambitions plus importantes. Du coup, le jeune talent de 25 ans a prévenu pour la suite de cet exercice.

"Il s'agit bien évidemment d'une surprise d'avoir gagné 30 matches avant janvier. C'est cool, mais nous pouvons encore nous améliorer. Nous pouvons toujours faire mieux et nous devons absolument nous améliorer. Car l'objectif reste de jouer tard cette saison", a insisté Giannis Antetokounmpo pour ESPN.

Les Bucks ne veulent pas seulement réaliser une belle saison régulière. Au fond de lui, comme tout compétiteur, Giannis Antetokounmpo pense seulement au titre. Et pour battre des adversaires coriaces en Playoffs, Milwaukee ne doit pas se reposer sur ses lauriers. Le Grec a bien fait passer son message...