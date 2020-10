« Giannis Antetokounmpo et le Miami Heat, le fit parfait »

Encore de nombreux mois avant la Free Agency de Giannis Antetokounmpo mais l’opération séduction a déjà commencé. Les franchises n’ont évidemment pas le droit de commenter la situation contractuelle du Grec – libre dans un an mais susceptible de signer une extension avec les Milwaukee Bucks dans les semaines à venir – mais elles se préparent déjà en conservant de l’espace sous le Cap. Pour éventuellement essayer de le signer l’été prochain. Alors c’est via des intermédiaires que les organisations font leur pub. Et pour le Miami Heat, c’est Chris Bosh qui s’y est collé. L’ancien champion NBA s’est livré sur le cas du double MVP lors de son passage dans un podcast.

« Les Bucks ne sont pas passés cette saison et ils vont retenter l’an prochain. Mais ça serait une catastrophe pour lui et pour la ville s’ils n’allaient pas au moins en finales. S’il se retrouvait dans cette situation, qu’est-ce qu’il pourrait faire ? Soyons honnêtes. Je ne vois pas l’un des principaux Free Agents se dire ‘je vais aller à Milwaukee.’ Et c’est ce qui rend les choses difficiles parfois. » « Les Bucks ont fait ce qu’il fallait en construisant autour de lui. Ça va être vraiment dur. A vrai dire, quand vous regardez Miami… ce serait le fit parfait. »

C’est assez facile et ça fait rêver d’envoyer Giannis Antetokounmpo, une superstar, au Heat, une franchise avec une âme, une culture, une histoire et un effectif déjà très talentueux qui vient de disputer les finales NBA. Mais le « fit parfait »… c’est une autre affaire. Les Floridiens ont déjà deux stars qui ne sont pas adroites de loin avec Jimmy Butler et Bam Adebayo. Et il faudrait donc faire évoluer ensemble un « Big Three » qui va boucher les espaces à une époque où le spacing est devenu primordial ? Bien sûr que ça fait saliver sur le papier.

Mais dans les faits, c’est différent. Ça donne néanmoins un trio monstrueux défensivement. Après, sans vraie évolution de leur jeu, on craint que Giannis et Bam ne puissent pas jouer ensemble. Ou plutôt, ils peuvent, mais ça sera très compliqué d’exploiter au maximum leur potentiel. Encore plus avec Butler autour. Pas sûr que Miami soit le « meilleur fit. »

