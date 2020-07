On avait des craintes concernant l'état de forme de Giannis Antetokounmpo pour cette reprise. En effet, avant l'interruption de la NBA liée à l'épidémie du coronavirus en mars, l'ailier des Milwaukee Bucks avait été touché au genou. Et même si cette pause lui a donc permis de récupérer, le Greek Freak avait assuré qu'il n'avait pas eu accès à une salle durant le confinement. Et pour un joueur en rééducation, il s'agit d'un vrai souci. Sauf que le Grec a tout simplement trompé son monde ! Lors d'une conférence de presse, Antetokounmpo a reconnu son mensonge à ce sujet.

"Franchement, tous ceux qui ont pensé que je n'avais réellement pas accès à une salle, ils ne me connaissent pas. Donc, j'ai juste dit ça pour prendre un petit avantage par rapport à la concurrence", a lancé Giannis Antetokounmpo en se marrant.

"Mon objectif principal c'est de devenir meilleur. De gagner des matches. D'aider mon équipe à jouer un bon basket. Avec un seul but : essayer de gagner le grand trophée. Pour nous, la dernière fois c'était en 1971, donc c'est mon objectif principal actuellement", a-t-il terminé.

Pendant que LeBron James organisait des entraînements secrets avec les Los Angeles Lakers, on pensait que Giannis Antetokounmpo accumulait du retard. Mais dans la course au titre, la star des Bucks a plus d'un tour dans son sac...