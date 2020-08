Malgré la première place obtenue par les Milwaukee Bucks à l'Est, Giannis Antetokounmpo dispose de plus grandes ambitions.

Les Milwaukee Bucks ont dominé le Miami Heat (130-116) la nuit dernière. Malgré un retard de 23 points au cours du match, la franchise du Wisconsin a réussi à renverser la situation. Une victoire symbolique, qui permet à cette équipe de verrouiller la première place à l'Est. Cependant, on ne va pas se mentir : cette place a moins de valeur dans le contexte de la bulle à Disney. En effet, même avec le meilleur bilan de la NBA, Milwaukee n'aura pas l'avantage du terrain. Pour Giannis Antetokounmpo et ses partenaires, il faut donc se servir de cette réussite pour voir plus loin. Et de son côté, le Greek Freak pense uniquement au titre.

"Le plus grand challenge, ça reste nous-mêmes. Comment nous allons jouer ? A quel point nous allons jouer dur ? Est-ce qu'on va jouer les uns pour les autres ? Va-t-on défendre ensemble ? Se dépouiller pour les rebonds ? Faire l'effort supplémentaire ? Dominer sur le parquet ?

Franchement, ça ne dépend que de nous. Que de nous", a répété Giannis Antetokounmpo face à la presse.

Giannis MVP et DPOY ? Ce serait en très bonne voie

Le MVP de la NBA dispose donc d'une grande confiance en son équipe. Et on le comprend après la saison régulière réalisée par les Bucks. En Playoffs, Milwaukee sera ainsi attendu au tournant dans le sillage de Giannis Antetokounmpo.