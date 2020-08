Giannis Antetokounmpo, sa promesse après la défaite…

Une véritable surprise ! Pour le Game 1 du premier tour des Playoffs, l'Orlando Magic a pris le meilleur sur les Milwaukee Bucks (122-110). Et surtout, il n'y a pas vraiment eu photo sur ce match. Malgré un bon Giannis Antetokounmpo (31 points, 17 rebonds, 7 passes décisives), les Bucks ont subi la loi du Magic. Notamment d'un Nikola Vucevic (35 points, 14 rebonds) incroyable. Sans surprise, le Greek Freak n'a pas été satisfait par la performance de son équipe. Après ce revers, le MVP en titre de la NBA a ensuite réalisé une promesse pour le Game 2.

"Comment je vais négocier le Game 2 ? En jouant plus dur. Je vais être aussi plus vocal. Être un leader par la voix. Au final, je ne peux pas changer qui je suis et ce que je peux apporter sur un parquet.

Et ce que j'apporte, je l'ai déjà dit plus tôt, je veux entrer sur le parquet et faire tout ce qu'il faut pour gagner", a ainsi commenté Giannis Antetokounmpo face aux médias.