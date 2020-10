A un an de la Free Agency de l'ailier des Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, plusieurs équipes se préparent à passer à l'offensive.

Giannis Antetokounmpo sera libre dans un an. Et avec l'échec récent des Milwaukee Bucks en Playoffs, les autres franchises NBA commencent sérieusement à envisager la possibilité de récupérer le Greek Freak. Depuis plusieurs mois, on sait que plusieurs formations ont déjà l'idée de faire des sacrifices dans l'immédiat pour viser le double-MVP en titre de la NBA en 2021.

On peut notamment penser aux Golden State Warriors, aux Toronto Raptors ou encore au Miami Heat. Mais attention, toutes les équipes vont bien évidemment essayer de réussir ce très gros coup. Et selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, les Dallas Mavericks seront à surveiller avec attention !

Bucks, Warriors, Heat… quelle est la meilleure destination pour Giannis ?

En effet, les dirigeants texans n'ont pas l'intention de faire la moindre folie sur l'intersaison à venir. L'objectif sera de conserver un groupe compétitif autour de Luka Doncic et Kristaps Porzingis, mais en gardant surtout la flexibilité salariale nécessaire pour offrir un contrat max à Antetokounmpo dans un an.

Sur le papier, les Mavs ont le profil pour séduire le natif d'Athènes. Avec deux jeunes européens très talentueux, Dallas peut représenter une équipe où il pourrait gagner le titre. Mais pour l'instant, Giannis Antetokounmpo a toujours clamé sa fidélité aux Bucks. Et il ne semble pas sur le départ...