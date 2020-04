GOAT : le secteur où Michael Jordan surclasse LeBron selon Malone

On entend souvent les mêmes arguments dans le débat du GOAT. Nombre de titres (c'est la base sur laquelle D-Wade donne son avis, par exemple), nombre finales, de MVP, le meilleur scoreur, le plus complet, la densité des conférences ou du supporting cast, ou encore le niveau des adversaires en Finales. Le débat entre les partisans de Michael Jordan et ceux de LeBron James est sans fin. Mike Malone, qui a coaché le deuxième (deuxième cité, hein, on n’est pas en train de trancher le débat autour d’une phrase), a apporté un autre regard.

Le head coach des Denver Nuggets a en effet été assistant aux Cleveland Cavaliers quand LeBron James évoluait là-bas. Et a donc un avis qui mérite d’être écouté. En évoquant le sujet avec Mike Medina de USA Today, il a placé le débat sur la mentalité particulière de Michael Jordan.

« C’est toujours une discussion perpétuelle de savoir qui est le GOAT. Michael est évidemment tout en haut et le plus grand de l’histoire. Il n’y a pas beaucoup de Michael Jordan. J’ai coaché LeBron pendant cinq ans et j’avais une excellente relation avec lui. LeBron n’avait pas la même mentalité ou le même killer instinct que Michael Jordan est supposé avoir eu. Mais on peut aussi dire que LeBron James est le meilleur de tous les temps.

Michael Jordan n’était pas simplement un excellent joueur. Il pouvait entrer ta poitrine pour t’arracher le coeur s’il devait le faire pour gagner un match. Vous ne voyez pas ça souvent. Il avait cet état d’esprit de tueur et l’arborait soir après soir. C’est pour ça qu’après toutes ces années, il est le plus grand de tous les temps. »

Quand on sait à quel point MJ est une anomalie en terme de compétitivité, ce n’est pas faire injure en à LBJ que de dire qu’il est battu dans ce domaine.