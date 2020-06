C’est une saison très compliquée que les Golden State Warriors viennent de vivre. Avec le départ de Kevin Durant, les blessures de Stephen Curry et Klay Thompson, ils sont passés en quelques mois des Finales NBA à la dernière place de la ligue. Mais ils peuvent être optimistes.

Alors certes, ils font partie des équipes qui ne participeront pas à la fin de la saison. Et malgré l’expérience des deux blessés ou de Draymond Green, le reste du roster gagnerait certainement à avoir du vécu supplémentaire avant la saison prochaine.

Il n’en demeure pas moins que le calendrier remanié pourrait leur être favorable. La saison prochaine devrait débuter le 1er décembre - a priori puisque le syndicat des joueurs n’est pas totalement d’accord avec cette proposition de la ligue.

Il y aurait donc au minimum 8 à 9 mois sans match pour l’équipe. Cela signifie que Stephen Curry et Klay Thompson ont un temps supplémentaire pour se soigner et être parfaitement au top à leur retour. A contrario, les autres équipes de l’Ouest ne seront revenus que deux mois (voire un mois et demi pour le finaliste) plus tôt d’un long séjour à l’Est, avec tout ce que ça comporte de stress. Ces équipes devront enchaîner rapidement avec la préparation de la nouvelle saison. Prépa qui ne sera donc pas optimale puisque les corps ne seront pas gras et reposés.

Une intersaison fructueuse pour les Golden State Warriors ?

C’est également l’intersaison remaniée qui leur sera très bénéfique. Ils sont l’équipe qui a le plus de chances dans la prochaine Lottery, avec notamment 52% de probabilité de choisir dans le Top 4. Cela pourra leur amener un joueur talentueux ou un excellent asset sur le marché des transferts. Une free agency au cours de laquelle ils espèrent toujours attirer Giannis Antetokounmpo. Un rêve plus que loin de se réaliser. Mais un éventuel 1st pick ne serait pas de trop pour convaincre les Bucks. Ou tout autre équipe. Car le Greek Freak n'a encore jamais indiqué vouloir quitter Milwaukee et les Warriors peuvent cibler d'autres talents pour améliorer leur roster.

Par ailleurs, le nouveau Collective Bargaining Agreement pourrait leur être favorable : certes le salary cap devrait baisser, mais mais la baisse des revenus de cette saison compliquée devrait être lissée sur plusieurs années, et les pénalités pour la luxury tax devraient être adoucies. Ce qui favorisera les riches Golden State Warriors par rapport aux autres équipes des petits marchés.

Surtout que la franchise vient de recevoir une excellente nouvelle. La trade exception de 17,2 millions de dollars reçue dans le trade d’Andre Iguodala devait expirer le 7 juillet. Soit 36 heures après le début de la free agency. C’était bien évidemment leur meilleur asset pour le moment car elle permet à une équipe qui est au-dessus du salary cap de s’engager dans un trade, ce qu’elle ne peut normalement pas faire. Elle paierait bien sûr des taxes pour dépassement du cap, mais elle pourrait en tout cas faire un trade. Mais 36 heures, c’est court.

Sauf que désormais cette trade exception expirera le 25 octobre, selon Bobby Marks. Or la free agency devrait débuter le 18 octobre prochain, d’après le calendrier remanié. Les Warriors auront donc bien plus de temps pour faire leur choix. Et comme ils ont jusque octobre, et non juillet, pour préparer en amont les différents scénarios de leur free agency, voire pour pré-organiser un deal avec une ou plusieurs équipes, ils ont de quoi être optimistes pour la saison prochaine.

Rien ne garantit qu’ils l’utiliseront, mais c’est une nouvelle possibilité non négligeable pour une intersaison très particulière dont ils pourraient être les grands gagnants.