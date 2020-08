Gordon Hayward, la blessure qui inquiète chez les Celtics

Au premier tour des Playoffs à l'Est, les Boston Celtics ont remporté le premier match contre les Philadelphia Sixers (109-101). Un succès précieux pour Boston avec de nombreux enseignements positifs : un jeune duo de stars Jayson Tatum - Jaylen Brown performant, un Kemba Walker bien présent. Cependant, il y a tout de même une grosse ombre au tableau. En effet, dans le dernier quart-temps, Gordon Hayward a été victime d'une blessure. A première vue, il s'agit simplement d'une entorse de la cheville. Cependant, la gravité de ce problème physique reste encore inconnue en attendant de futurs examens.

"Il s'agit d'une entorse de la cheville visiblement. Je ne connais pas encore la gravité de cette blessure. Mais très clairement, il souffre. Et on dirait que sa cheville avait déjà commencé à enfler. Pour l'instant, il va falloir attendre les examens médicaux pour en savoir plus", a commenté Brad Stevens face à la presse.