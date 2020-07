Gordon Hayward ira dans la « bulle »… mais pas pour longtemps

Gordon Hayward est fidèle aux Boston Celtics. Il veut aider la franchise à aller le plus loin possible en playoffs. Mais si ça venait le cas, ça serait en partie... sans lui. En effet, sa femme, Robyn, est en enceinte de leur quatrième enfant. Et elle doit accoucher en septembre. Du coup, l'ailier All-Star a prévu de quitter la "bulle" à ce moment-là.

Gordon Hayward says he will leave the Celtics and the bubble when his wife Robyn goes into labor with their fourth child in September. Hayward said "that's an easy decision".

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) July 3, 2020