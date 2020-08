Gregg Popovich, debout pendant l’hymne, assume son choix

La nuit dernière, le joueur du Orlando Magic Jonathan Isaac a été le premier acteur de la NBA à ne pas poser le genou au sol pendant l'hymne américain. Mais il n'a pas été le seul ! En effet, aux San Antonio Spurs, Gregg Popovich et Becky Hammon, qui portaient eux le t-shirt "Black Lives Matter", ont décidé de rester debout. Très investi politiquement, le coach des Spurs a multiplié ces dernières semaines les sorties pour réclamer la justice sociale. On ne peut donc pas douter de son implication dans ce mouvement. Mais par rapport à l'hymne, Popovich ne voulait pas poser un genou au sol.

Tout comme Isaac au Magic, Popovich et Hammon ont été soutenus dans cette décision par le reste de leur équipe. En tout cas, il s'agit d'une force de la part de la NBA de permettre à ses acteurs d'avoir une telle liberté.

Gregg Popovich and Becky Hammon are the only two people on the court standing. pic.twitter.com/Zz2XWCKGkm

— Evan Closky (@EvanClosky) August 1, 2020