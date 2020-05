Il y a 25 ans, Reggie Miller plantait 8 points en 9 secondes !

Tout fan qui a grandi dans les années 90 se souvient du coup de chaud mémorable de Reggie Miller le 7 mai 1995 contre les New York Knicks. L'un de ses nombreux numéros à Big Apple, réalisé en playoffs sous les yeux de son "ennemi" de l'époque Spike Lee. 8 points en 9 secondes pour permettre aux Indiana Pacers de l'emporter. Une folie !

Ray Allen était l'un des meilleurs shooteurs de l'Histoire - si ce n'est le meilleur - et c'est notamment pour ça qu'il a intégré le Hall Of Fame. C'est notamment par rapport à ce fait d'arme historique que le double champion NBA avait choisi Reggie Miller, lui aussi tireur d'élite reconnu, pour l'introduire au panthéon du basket. Et il avait souhaité lui rendre hommage avec ces mots :

"Je sais que l'on a souvent dit que j'étais l'un des meilleurs shooteurs. Mais je sais que la personne qui me présente ce soir est le meilleur shooteur que j'ai vu.

Parfois je me pointais au terrain avant un match en pensant que j'étais en avance et il était déjà là. Avec un t-shirt superman. Et il fallait se demander comment battre superman."

Ce t-shirt superman, il aurait clairement pu l'afficher ce 7 mai 1995, il y a pile 25 ans aujourd'hui, lorsqu'il a déprimé en 9 secondes l'intégralité des fans des Knicks qui pensaient avoir acquis cette victoire lors du Game 1 des demi-finales de Conférence Est. Ce jour-là, Indiana remporte la rencontre de deux points 107 à 105.

Ray Allen et Reggie Miller sont les deux tireurs à trois-points les plus prolifiques de tous les temps (avec Stephen Curry évidemment). Miller a longtemps été en tête avant d'être supplanté par Allen. Ce dernier a totalisé 2973 paniers primés en carrière. Un record, donc.

Un simulateur placé au Musée des enfants d'Indianapolis permet de tenter le même exploit que Reggie Miller contre les Knicks en 1995.

Le Musée pour enfants d'Indianapolis a décidé de rendre hommage à cette performance en proposant une simulation pour que quiconque veuille tenter sa chance comme le "Knicks Killer" puisse le faire.

Reggie Miller a inauguré lui-même le simulateur en 2018.

Boom baby!🏀 In ‘95 Reggie Miller famously made 8 points in 9 seconds in an extraordinary @pacers comeback against the @nyknicks. Could he do it again at @TCMIndy? Watch to find out! Then head to @reggiemillertnt’s Instagram Story for an inside look into his museum visit! 🦖 pic.twitter.com/p0AWvLpJ41 — 🏀🦖The Children's Museum of Indianapolis (@TCMIndy) 5 septembre 2018

Quand Reggie Miller collait 57 points en un match

Si l'on se souvient plus facilement de ses gros matches avec les Indiana Pacers contre les New York Knicks et notamment de ses fameux 8 points en 9 secondes, son carton contre les Charlotte Hornets le 28 novembre 1992 n'en reste pas moins mémorable. En tout cas, il montre tout autant à quel point Reggie était un scoreur incroyable.

Il y a plus d'un quart de siècle, Reggie Miller signait son record de points en carrière face aux Charlotte Hornets du mythique trio Larry Johnson - Muggsy Bogues - Alonzo Morning. Ce 28 novembre 1992 (pour situer, Kobe Bryant avait 14 ans, LeBron James 8 et Kevin Durant 4), l'éternel n°31 des Pacers plantait 57 points à 16/29 (4/11 à 3 pts, 21/23 LF), dont 43 unités dans les 2ème et 3ème quart-temps. Le tout assorti de 5 rebonds, 8 passes, 1 steal et 0 balle perdue (!) en 38 minutes.

"J'ai raté quelques shoots faciles en début de match et je me suis dit que ça allait être une soirée difficile. Et puis j'ai rentré 4-5 shoots de suite, et j'ai commencé à me sentir bien", confiait-il au micro après le match.

"J'ai essayé d'être aussi agressif que possible pour aller sur la ligne des lancers… même si j'en ai manqué 2, et que mon père va me tuer en me disant : "tu devrais avoir mis 59 points!"

Une performance plutôt méconnue - comme ses 39 points à 39 ans face aux Lakers, d'ailleurs - comparée à ses 8 points en 9 secondes au Garden, ou à son shoot décisif face aux Bulls lors du Game 4 des finales de conf' 1998.

Pour l'anecdote, l'autre meilleur ennemi des Knicks (avec Michael Jordan) a été imité par Deron Williams 20 ans plus tard, le point guard de BK plantant aussi 57 points face à Charlotte le 4 mars 2012. La ressemblance entre les deux orgies offensives est d'ailleurs saisissante, puisque D-Will aura également shooté à 16/29 et à 4/11 derrière l'arc (mais 21/21 LF et 5 TO).

Si la marque de Reggie Miller tient toujours comme record de la franchise de l'Indiana, elle le doit aussi au respect de Jermaine O'Neal. L'ex-pivot des Pacers avait en effet décidé, le 4 janvier 2005, de quitter le parquet à deux minutes de la fin face aux Bucks, alors qu'il en était à 55 points, pour ne pas dépasser son glorieux aîné – qui était alors son coéquipier. Classe. Comme Reggie.

