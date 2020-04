INSIDE : Steph Curry et sa danse (très) chelou, Donovan Mitchell et ses trick shots foirés, Shaq et son flow de ouf

Le label portnawak de la séquence toute bizarre du jour est pour Steph Curry

Notamment pour les 2 dernières secondes :)

Steph Curry had to get in on the Toosie Slide craze 🔥 pic.twitter.com/BhgQV3UAVu — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 22, 2020

Le trophée de la meilleure vidéo du jour est pour Spida Mitchell

Juste pour ses gueules après les shoots manquées #priceless

Le label du DJ Danseur est pour SHAQ

Taking a quick break from the Draft to watch Shaq DJ. 🔥🔥 pic.twitter.com/wXEssuNLT5 — House of Highlights (@HoHighlights) April 24, 2020

La médaille Meyers Leonard du Gamer Addict est pour Gordon Hayward aujourd'hui

Le trophée Steve Nash du baller fan de foot est pour Dédé Drummond

Le trophée du gros taffeur INSIDE est évidemment pour Russell Westbrook aujourd'hui

Russ putting in work during quarantine 😤 (via @justtrain) pic.twitter.com/Y5IBCetc87 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2020

L'Ego-trip old school du jour est pour Meyers Leonard

Gros gros jump quand même le gars

TBT - H A M M E R 🤝🔨 pic.twitter.com/nMysgS6bTK — Meyers Leonard (@MeyersLeonard) April 24, 2020

La grosse taffeuse du jour porte des lunettes et ne rigole pas du tout : Olivia Miles

Attention, talent !

Olivia Miles just committed to NOTRE DAME ‼️👑 @oliviamiles06 pic.twitter.com/E3OjwAo14V — WSLAM (@wslam) April 24, 2020

Le trophée TikTok de la danse chelou est pour Rui Hachimura

Mais Shaq aurait pu l'emporter aussi

Live look at @RobGronkowski during the NFL Draft...dancing to DJ Shaq. 🤣 🤣 pic.twitter.com/V6Aw3iyuqJ — House of Highlights (@HoHighlights) April 24, 2020

Enes se souvient...

Quel shoot de dingue quand même

A year ago today 👋 pic.twitter.com/hHXeysPJ01 — Enes Kanter (@EnesKanter) April 23, 2020

Les gros tomars du jour vous sont présentés par Derek Carr

Le superbe trick shot du jour

How’d he get this shot off? 😳 (via nationalsniper/IG) pic.twitter.com/rDENVbd6mv — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2020

Et pour finir, l'énnnnnnnnorme CROSS du jour