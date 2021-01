Isaiah Thomas veut sauver sa carrière NBA avec… Team USA !

Isaiah Thomas n'a pas encore réussi à convaincre une franchise qu'il avait encore son mot à dire en NBA. Sa situation est évidemment d'une tristesse infinie sur le plan sportif, quand on se souvient à quel point le meneur avait la cote il n'y a pas si longtemps, avant d'être tradé et de passer à côté d'un contrat à 9 chiffres. "IT" ne désespère pas, surtout maintenant qu'il peut s'appuyer sur une hanche toute neuve depuis son opération lors de la dernière intersaison. Il vient de trouver le moyen de se mettre en évidence auprès des recruteurs et des front offices de la ligue.

Isaiah Thomas, chronologie d'une débandade

Selon Adrian Wojnarowski, Isaiah Thomas va être sélectionné avec Team USA, au sein du groupe qui disputera prochainement les qualifications pour la Coupe des Amériques. Woj explique que le sélectionneur de Team USA pour l'occasion, Joe Prunty (qui remplace Jeff Van Gundy) a obtenu l'accord du joueur de bientôt 32 ans pour participer au tournoi éliminatoire qui se tiendra les 19 et 20 février prochains à San Juan.

On ne connaît pas encore la composition du groupe, mais lors des dernières compétitions mineures, Van Gundy n'avait pu compter que sur des joueurs américains qui n'évoluent pas en NBA. On peut supposer qu'Isaiah Thomas sera le meneur titulaire de l'équipe et aura l'opportunité de prouver qu'il peut toujours se montrer utile en sortie de banc dans la ligue, après des expériences ratées à Cleveland, Los Angeles, Denver et Washington.

Isaiah Thomas très bientôt de retour sur les parquets NBA ?